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«البيئة» تنفي علاقتها بحملات تشجير تطوعية تطلب معلومات عن المشتركين

«البيئة» تنفي علاقتها بحملات تشجير تطوعية تطلب معلومات عن المشتركين
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل أنه لا علاقة للوزارة بإحدى حملات التشجير التي تمّ الإعلان عنها عبر “تويتر”؛ مشيراً إلى أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية.

وقال أبا الخيل، اليوم الأربعاء، في تغريدة بحسابه الرسمي على “تويتر”، رداً على تغريدة حول الحملة المزعومة، قائلاً: لا يوجد تنسيق مع الوزارة حول حملة التشجير هذه.. كما أن الإعلان عن المشروعات التطوعية يكون عبر قنوات الوزارة الرسمية، ومع جهات معروفة ومسجلة، وأسماء صريحة.

وكانت وسائل وتطبيقات التواصل قد تداولت دعوة لحملات تشجير تطوعية غير معروف الجهة التي تقف وراءها، وتطلب بيانات للاشتراك فيها.

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