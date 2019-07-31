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«العمل» تُمهل مكاتب الاستقدام 30 يومًا لتقديم المطالبات المالية

«العمل» تُمهل مكاتب الاستقدام 30 يومًا لتقديم المطالبات المالية
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن إمهال جميع مكاتب الاستقدام الوطنية حتى نهاية أول سبتمبر (30 يوما)، وذلك لتقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمطالبات المالية المستحقة لها لدى بوابة “مساند”.

وأبانت العمل أن ذلك يعود إلى إيقاف العمل بالنسخة القديمة للتعاقد الإلكتروني وإطلاق النسخة الجديدة للنظام عبر بوابة “مساند” مطلع يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة عبر خطاب إلى مكاتب الاستقدام الوطنية، ضرورة إرفاق رقم العقد الموحد وتاريخ العقد، ومبلغ العقد، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.”حسب “عكاظ”.

ولفتت إلى أن آلية التحويل المتبعة المعتمدة لدى وزارة العمل تتضمن تحول تكاليف الاستقدام بشكل إجمالي من دون إرسال تقارير تفصيلية تحمل أسماء الكفلاء، فيما تجد مكاتب الاستقدام صعوبة في البحث عن أصحاب تلك المبالغ، خصوصا في ظل وجود سقف زمني محدد لفرض الغرامات المالية.

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