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إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة

إصابات خطيرة في حادث «انقلاب شاحنة» بجدة
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تواصل – جدة:

أسفر انقلاب شاحنة بمحافظة جدة عن إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة والخفيفة.

ووقع الحادث أمس الثلاثاء في محافظة جدة على طريق الحرمين، لتباشر فرق الهلال الأحمر الحادث بعد تلقيها بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب الشاحنة والذي نتج عنه 7 إصابات متفاوتة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أبو زيد إن 4 فرق إسعافية هرعت إلى مكان الحادث بعد تلقي غرفة العمليات بالهلال الأحمر بمحافظة جدة بلاغاً على الرقم 997، لتباشر عمليات إسعاف المصابين، حيث تم إسعاف حالتين بالموقع،  ليتم نقل الحالات جميعها إلى أقرب مستشفى، إذ كان من بينها حالتان خطيرتان وثلاث حالات‏ متوسطة الإصابة.

وأكد أبو زيد أن الفرق الإسعافية قدمت العناية الطبية والإسعافات اللازمة للمصابين بالموقع قبل أن يتم نقلهم إلى أقرب مستشفى بمحافظة جدة لاستكمال العلاج وتلقي الرعاية الصحية الكاملة.

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