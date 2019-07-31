ماذا يفعل عمال «الدليفري» بوجبتك قبل توصيلها؟.. هذا ما كشفته دراسة صادمة

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة عن عمال توصيل الطعام، عن نتائج صادمة تتعلق بتلصصهم على وجبات الزبائن خلال توصيلها إليهم. إذ اعترف 28% من عمال توصيل الطعام بأنهم يتذوقونه قبل توصيله.

وبحسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية، كشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «US FOOD» أن 54% من عمال التوصيل يفتنون برائحة الطعام الذي يحملونه، بينما يتذوقها بالفعل أكثر من ربعهم.

وقالت المؤسسة في بيان: «يؤسفنا أن نعلن أمرًا كهذا.. عمال التوصيل يخرقون القواعد ويأخذون جزءًا من الطعام». في المقابل، شكا 60% من عمال التوصيل من حصولهم على إكرامية (بقشيش) قليلة جدا، أو لا يحصلون إطلاقاً، فيما قال 40% منهم إن طلبات الزبائن تكون غير واضحة.

بدورهم قال 84% من العملاء إنهم لا يمانعون حصول السائق على قليل من أصابع البطاطا المقلية أثناء توصيلها لهم.

يذكر أن صناعة توصيل ونقل الطعام تشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة، إذ تعمل شركات التوصيل على نقل وجبات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.