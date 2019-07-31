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إعلان أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية

إعلان أسماء المقبولين في برامج الدراسات العليا بجامعة الحدود الشمالية
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تواصل – عرعر:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، أمس الثلاثاء، عن أسماء المقبولين في برامج الماجستير في اللغة العربية والمناهج وطرق التدريس والفيزياء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1440 / 1441هـ ، بعد اجتيازهم الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية.

وأهابت الجامعة ممثلة بعمادة الدراسات العليا بالطلبة المقبولين والمقبولات مراجعة العمادة، وإحضار الوثائق الأصلية والمستندات للمطابقة، وإحضار موافقة جهة العمل للموظفين خلال الفترة من 17 / 12 / 1440هـ إلى 28 / 12 / 1440هـ .

وأكدت جامعة الحدود الشمالية أنه في حالة عدم الحضور خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

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