إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

اختلطت الدماء بالأشلاء.. اصطدام مركبة بقطيع من الأغنام بمكة (فيديو وصور)

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

12 قرارًا في مجلس الوزراء.. وخادم الحرمين يوجه بـ«أرقى الخدمات للحجاج»

12 قرارًا في مجلس الوزراء.. وخادم الحرمين يوجه بـ«أرقى الخدمات للحجاج»

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل

إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل
صورة تعبيرية
0

تواصل – الرياض:

قال الكاتب والإعلامي يعقوب إسحاق، إنه قرر بيع مكتبته الخاصة التي تضم أكثر من خمسة آلاف كتاب، وذلك  بهدف استكمال علاجه، بيد أن وزارة الثقافة تدخلت لإتمام علاجه على نفقتها.

وأضاف إسحاق أنه تعرّض لحـادث سير قبل 5 سنوات سبّب له مضاعفات صحية في رقبته وظهره استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً في أحد المراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح أنه قرر بيع مكتبته الخاصة التي تضم نفائس الكتب لاستكمال علاجه، قبل أن يتواصل معه مسؤولون في وزارة الثقافة أمس الثلاثاء وطلبوا منه تقريراً مفصلاً عن حالته الصحية، تمهيداً لعلاجه على نفقة الوزارة.

بدوره، رفع الكاتب والإعلامي شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على رعايته للثقافة والمثقفين، والتواصل معهم مباشرة لبحث احتياجاتهم.

وسبق ليعقوب إسحاق أن عمل رئيساً لتحرير مجلة “حسن” للأطفال، وألّف أكثر من 200 كتاب للأطفال ما أكسبه لقب “بابا يعقوب”، وتضم مكتبته أكثر من 5000 كتاب للكبار والصغار باللغتين العربية والإنجليزية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إعلان موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

إعلان موعد انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض الاستراتيجية الوطنية للثقافة

«الشؤون الاقتصادية» يستعرض الاستراتيجية الوطنية للثقافة

26 أمراً ملكياً قبيل الفجر ‎.. وزارة للثقافة وهيئة ملكية لمكة والمشاعر المقدسة

26 أمراً ملكياً قبيل الفجر ‎.. وزارة للثقافة وهيئة ملكية لمكة والمشاعر المقدسة

«الثقافة والإعلام» تتيح الحصول على كافة التراخيص الإعلامية إلكترونياً

«الثقافة والإعلام» تتيح الحصول على كافة التراخيص الإعلامية إلكترونياً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس
تقارير وحوارات

إعلاميون ينعون رحيل «عبدالرحمن الشبيلي».. الرائد والمؤسس

المزيد
يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد
إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>