إعلامي يقرر بيع مكتبته لإكمال علاجه.. ووزارة الثقافة تتدخل

تواصل – الرياض:

قال الكاتب والإعلامي يعقوب إسحاق، إنه قرر بيع مكتبته الخاصة التي تضم أكثر من خمسة آلاف كتاب، وذلك بهدف استكمال علاجه، بيد أن وزارة الثقافة تدخلت لإتمام علاجه على نفقتها.

وأضاف إسحاق أنه تعرّض لحـادث سير قبل 5 سنوات سبّب له مضاعفات صحية في رقبته وظهره استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً في أحد المراكز الطبية العالمية المتخصصة.

وأوضح أنه قرر بيع مكتبته الخاصة التي تضم نفائس الكتب لاستكمال علاجه، قبل أن يتواصل معه مسؤولون في وزارة الثقافة أمس الثلاثاء وطلبوا منه تقريراً مفصلاً عن حالته الصحية، تمهيداً لعلاجه على نفقة الوزارة.

بدوره، رفع الكاتب والإعلامي شكره لوزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان على رعايته للثقافة والمثقفين، والتواصل معهم مباشرة لبحث احتياجاتهم.

وسبق ليعقوب إسحاق أن عمل رئيساً لتحرير مجلة “حسن” للأطفال، وألّف أكثر من 200 كتاب للأطفال ما أكسبه لقب “بابا يعقوب”، وتضم مكتبته أكثر من 5000 كتاب للكبار والصغار باللغتين العربية والإنجليزية.