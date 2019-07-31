«المواصفات»: توقفوا عن استعمال شاحن الجوال في هذه الحالة (فيديو)

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نصحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتوقف الفوري عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية عند ملاحظة أي تلف حتى لو كان بسيطاً.

وقالت الهيئة، في حسابها الرسمي في تويتر عبر وسم “#صح_عليك”: “توقف عن استخدام شواحن الأجهزة الذكية فوراً عند ملاحظة أي تلف، حتى لو كان بسيطاً”.

وتابعت أنه في حال الرغبة بشراء شاحن بديل للشاحن الأصلي المرفق مع الجهاز يجب الحرص على شراء الشاحن المناسب لنوع الجهاز، من خلال الاطلاع على البيانات الإيضاحية المكتوبة على بطارية الجهاز أو المرفقة مع كتيب الجهاز، حيث إن البعض يقوم بشراء شاحن لا يتناسب مع بطارية جواله أو جهازه اللوحي، ويظهر أثر ذلك في تقليل عمر البطارية أو عدم قدرة الشاحن على تلبية احتياج البطارية، وهنا قد يتسبب بحرارة في الشاحن؛ ما يؤدي إلى تسرب تيار عالٍ ونشوب حريق.

ووجه المهندس وائل عبدالرحمن الذياب، من هيئة المواصفات، نصيحة مهمة للجميع بقوله: “لكي نحقق أعلى مستويات الأمان في التعامل مع شواحن الأجهزة الذكية يجب أن نكون على وعي تام بكيفية استخدامها، فأي جهاز كهربائي أو إلكتروني إذا ما تم استخدامه بشكل خاطئ فهو يشكل خطراً على الأرواح”.

وأضاف: “لا شك أن وعي المستهلك قد يكون عاملاً رئيسياً في الحد من مخاطر استخدام شواحن الأجهزة الذكية التي تسببت بكثير من الحرائق والخسائر في الأرواح البشرية”.