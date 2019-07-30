استشاري: استدعاء الإسعاف فوراً لمريض القلب في هذه الحالة

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حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، من خطورة تعرض مرضى جلطة القلب للكحة الجافة المصحوبة بالدم أحياناً، حيث نصح باستدعاء الإسعاف فوراً في هذه الحالة.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنه ليس من الطبيعي لمريض جلطة قلب أن يكون لديه كحة جافة”.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد المغردين قال خلاله: “هل من الطبيعي لمريض جلطة القلب أن يكون معه كحة جافة وبعض الأحيان معها دم إذا تَناول العشاء مع أهله؟ “.

ورد الدكتور النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بقوله “أبداً غير طبيعي، ويجب أن يستدعى الإسعاف فوراً”.