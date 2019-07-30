بعد تصادم جازان المروع.. المرور يوضح عقوبة الهروب من موقع الحادث

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع حادث “متهور كابرس جازان” المروع الذي وقع صباح يوم أمس الاثنين حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن النظام الجديد للمرور تضمن تعديلات على المادتين 62 و63، مشيرةً بأن العقوبات تطال من يحرك المركبة ويلوذ بالفرار من موقع الحادث.

وقالت إدارة المرور: “لكل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أضيفت للمادة 62 عقوبة السجن مدة لا تزيد على 4 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص”.

وأضافت أن المادة نفسها نصت على معاقبة كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص”.

وأشارت عبر حسابها أيضاً إلى أن المادة 63 أكدت أن كل سائق يكون طرفاً في حـادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث؛ فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معاً.