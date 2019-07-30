توضيح مهم من الجوازات بشأن صلاحية «التأشيرات» وموعد السفر

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب على العامل السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.

جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مواطن قال فيه “لدي عامل عنده تأشيرة خروج وعودة، وآخر تاريخ للمغادرة ٢/٨/٢٠١٩ وجاءته رسالة على الجوال آخر مغادرة لك ٣١/٧/٢٠١٩ وعنده حجز ١/٨/٢٠١٩”.

وأضافت الجوازات: “تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج، وتحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة”.

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