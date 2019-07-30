«صحة الجوف» تكشف مفاجأة صادمة بشأن علاج «العمى»‎.. المدعية لا علاقة لها بالطب

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تواصل – الجوف:

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية في الجوف بياناً، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في ما تم تداوله بشأن ادعاء أخصائية بأحد المستشفيات الحكومية “إيجاد طريقة لعلاج مرضى العمى”.

وقالت صحة الجوف إن المعلومات التي يتم تداولها في هذا الشأن معلومات غير صحيحة، وفيها إساءة إلى مهنة طب العيون وكذلك علم البصريات، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأخصائية.

وكشفت أن لجنة التحقيق قد ذهبت للمستشفى الحكومي وقابلت أخصائية البصريات “غير طبيبة”، وذلك في عيادة البصريات، حيث جرى الاطلاع على ما لديها من معلومات وما تدعيه ومناقشتها في ذلك.

كما أجرت اللجنة مقابلة مع عدد من الحالات التي تعاني من العمى لأسباب مختلفة، التي ادعت الإخصائية أنها أعادت إليهم البصر واتضح أنهم لم يتحسنوا ولم يعُد لهم البصر، وكان فقط مجرد تخمين.

وأكّدت اللجنة أنه لا يوجد أي علاج حالياً للعمى يستند إلى أسس علمية، وإنما هو تسليط للضوء الأخضر الذي يوجد في جهاز فحص قاع العين؛ وهو أحد الأجهزة المستخدمة في عيادات العيون، وليس له أي تأثير علاجي أو خصائص علاجية.

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