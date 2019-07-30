مدربون يدَّعون علاج الأمراض بتدليك الأعصاب.. و«الطب البديل» يُحذر

تواصل – الرياض:

وجه المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، تنبيهاً يحذر فيه من التعامل مع مدربين في بعض الأندية الرياضية يروجون لأعمالهم عبر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعون فيها قدرتهم على علاج بعض الأمراض مثل: “التصلب اللويحي، التوحد، ضمور العضلات”، وغيرها.

وأكد المركز أن ما يزعمه هؤلاء عن قدرتهم على علاج الأمراض المذكورة عن طريق ما يسمى تدليك الأعصاب لم يثبت أنه يندرج تحت ممارسات الطب البديل التكميلي لعلاج الأمراض المذكورة، مشيراً إلى أنه لم تمنح رخصة لأي جهة لممارسة تدليك الأعصاب.

وشدد المركز على أن أي معالجة تقدم للمرضى يجب أن تكون في منشآت صحية مرخصة، أو تحت إشراف ممارسين صحيين مرخص لهم، مشيراً إلى أن بعض قصص النجاح لا تعتبر برهاناً علمياً يعتد به للسماح بممارسات علاجية معينة.

ولفت إلى أن زاعمي العلاج بالطب البديل يروجون لممارساتهم الخاطئة عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين حاجة المرضى للشفاء، مؤكداً أن هناك قوانين رادعة لمثل هذه الممارسات، داعياً نشطاء مواقع التوصل الاجتماعي لعدم التسويق لأي مدعٍ للعلاج لا يحمل ترخيصاً نظامياً.