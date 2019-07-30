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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 8740.93 نقطة.. بتداول 2.5 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 8740.93 نقطة.. بتداول 2.5 مليار ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعًا 11.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8740.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 99 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، وأسمنت اليمامة، وسيسكو، والأهلي ريت 1, ولازوردي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ومجموعة السريع، والخليجية العامة، وإعمار، وبترو رابغ، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.98% و 4.03%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ومجموعة السريع، ودار الأركان, وبترو رابغ، والراجحي, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، وبترو رابغ، والوطنية للتعليم هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 20.74 نقطة ليقفل عند مستوى 3802.72 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 30 ألف سهم تقاسمتها 122 صفقة.

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