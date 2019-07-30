الأحساء.. إغلاق 41 منشأة نسائية مخالفة لاشتراطات البلدية

تواصل – واس:

أغلقت أمانة الأحساء، ممثلة في الإدارة النسائية ببلدية الهفوف، خلال الشهرين الماضيين 41 منشأة نسائية اخَلّت بالاشتراطات البلدية وتم تطبيق الجزاءات بحق المنشآت المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، وذلك ضمن خطط المتابعة الرقابية المستمرة للإدارة النسائية في بلدية الهفوف لمحال الأنشطة النسائية.

وأفادت مدير الإدارة النسائية ببلدية الهفوف مروه المنصور، أن هذه المحال شملت المشاغل، البوتيكات، الاستديوهات، المطاعم، المراكز الرياضية، حيث تم مصادرة واتلاف 605 عينات لمستحضرات التجميل وعينات أخرى لمواد غذائية، ورصدت مخالفات عدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي ووجود أنشطة غير مطابقة لترخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، وسوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى تتلف بفعل العوامل والظروف البيئية المحيطة بها.

فيما أكد المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أن خطط وبرامج المتابعة الشاملة لمنافذ الأنشطة الصحية والمهنية النسائية تتم من منطلق تعزيز مبادئ الوعي الصحي والبيئي للقائمين على المحال والعاملين فيها والتأكيد على تطبيق الاشتراطات البلدية وفق اللوائح والأنظمة، لافتا إلى أن الأمانة خصصت وسائل تواصل عدة لتلقي البلاغات والملاحظات ( الطوارئ والعمليات المركزية “940” ، الرقم الموحد 920011050.