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«تطوير» تكشف عن استعداداتها لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة

«تطوير» تكشف عن استعداداتها لنقل 1.2 مليون طالب وطالبة
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تواصل – واس:

تستكمل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي –كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 1441هـ، وترفع مستوى التحضيرات والجاهزية لتقديم الخدمة لأكثر من 1,2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام بمختلف المناطق والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.

وركّزت الشركة ضمن استعداداتها على إنجاز وتطوير عدد من الجوانب الرئيسة المرتبطة بتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق معايير تضمن – بإذن الله – الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين، من أبرزها تكثيف الشركة جهودها في وقت مبكر بهدف تحديث أسطول النقل المدرسي، وذلك من خلال تصنيع (3,100) حافلة جديدة بدأت إجراءات شحن دفعة منها إلى المملكة وسيتم ضخها في الميدان خلال العام الدراسي القادم لتنضم إلى أسطول النقل التعليمي المكون من 25 ألف حافلة ومركبة.

ويأتي تصنيع هذه الحافلات ضمن العقود التي وقّعتها الشركة مؤخراً مع (8) من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة (4) أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي القادم (1441هـ)، وحتى العام الدراسي (1444هـ) لتوفير الخدمة لـ (1,200,000) طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة على مدى السنوات الأربع القادمة إن شاء الله.

وتحرص الشركة على تكثيف عمليات فحص وصيانة الحافلات المدرسية وتجهيزها للعام الدراسي الجديد، واستبعاد المخالفة منها للشروط المحددة.

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