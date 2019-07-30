زيادات جديدة في أسعار الوقود بالإمارات

تواصل – وكالات:

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل التابعة لوزارة الطاقة والصناعة الإماراتية أسعار الوقود الجديدة ، والتي ستطبق خلال شهر أغسطس القادم شاملة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنحو 5% .

وأعلنت الوزارة ، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في أسعار الوقود في أغسطس المقبل في جميع محطات الدولة.

وغردت شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” عبر حسابها الرسمي على تويتر موضحة أن لجنة متابعة أسعار الغازولين والديزل التابعة للوزارة، أقرت أسعار أغسطس شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تكون الأسعار على النحو التالي : السوبر 2.37 بعد أن كان 2.30 درهم/لتر، والخصوصي 2.26 بعد أن كان 2.18 درهم/لتر، كما ارتفع سعر الديزل ليصل إلى 2.42 بعد أن كان 2.35 درهم/لتر.