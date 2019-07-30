«البلديات» تمنح البقالات والأسواق المركزية مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن منح مهلة 24 شهراً للبقالات والتموينات والأسواق المركزية الموجودة حالياً، لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة، فيما سيتم تطبيق القرار على طلبات التراخيص الجديدة.

وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية – أمس (الإثنين) – اعتماد لائحة الاشتراطات البلدية المحدّثة لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وتأكيد معايير الصحة والسلامة، وتطوير المظهر الخارجي.

وتشترط اللائحة المحدثة، أن يكون المبنى مستوفياً جميع التراخيص اللازمة وفقاً لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل من الزجاج الشفاف الآمن الذي يسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.

كما تنص اللائحة على توحيد لوحات المحلات التي لا تملك علامات تجارية مسجلة، وإلزام العاملين بزي خاص موحد، وتعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل للعاملين في المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة.

وشددت على مزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تجري في المحل، وأن يكون المحل مخصصاً لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.