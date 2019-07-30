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«المرور» ينظم حملة على محلات زينة السيارات بالمملكة .. ويضبط تظليلاً مخالفاً

«المرور» ينظم حملة على محلات زينة السيارات بالمملكة .. ويضبط تظليلاً مخالفاً
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تواصل – الرياض:

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة على مستوى المملكة على محال زينة المركبات، للحد من انتشار التظليل المخالف في هذه المحال، وأسفرت الحملة في الرياض عن إغلاق عدد من المحلات بشارع الغرابي وحي الدخل المحدود.

وأكد مدير عام المرور اللواء محمد البسامي – وفقاً لـ”الوطن” – أن الحملة أغلقت عدداً من المحلات بعد كشف عدم التزامها بضوابط بيع وتركيب التظاليل، مؤكداً أن الحملة ستستمر حتى يستقيم الأمر في محلات زينة السيارات، مشيراً إلى أن المحال التي خالفت بيع وتركيب درجات تظليل غير المسموح بها جرى إغلاقها ومصادرة المواد المخالفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أوضحت أن مواصفات التظليل المسموح به تتضمن، أن يكون شفافاً لا يحجب الرؤية، وألا يكون عاكساً للصورة “على هيئة مرآة” ولا يحمل زخارف أو نقوشاً أو صوراً، وأن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة ولا يُلحق أضراراً بالإنسان أو البيئة.

واشترطت أن يكون التظليل شفافاً يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة ولا يتجاوز درجة زيرو 2، على أن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، ولا يُسمح نهائياً بوضع التظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، ولا على الزجاج الجانبي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة.

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