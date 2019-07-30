الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

لحظات رعب.. طفل صغير بين أنياب 3 كلاب ضالة في حديقة بالدمام

ضرب الأب وطعن الابن.. تفاصيل جريمة 5 شُبان في خميس مشيط

ضرب الأب وطعن الابن.. تفاصيل جريمة 5 شُبان في خميس مشيط

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

«البنوك السعودية»: جدولة المديونيات للعملاء بدون رسوم إضافية.. في هذه الحالة

«البنوك السعودية»: جدولة المديونيات للعملاء بدون رسوم إضافية.. في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ إمكانية إعادة جدولة المديونيات على العملاء بناء على طلبتاهم وفي حال ثبوت تغير ظروف العملاء اختيارياً، مع إمكانية تغير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

وكشف حافظ أن جدولة المديونيات مشروطة بتقديم المستندات المؤيدة لتغير ظروف العمل ، دون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، فيما يستثني من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل .

وأكد أن البنوك السعودية ملتزمة بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناءً على طلب العميل.

وتتضمن ضوابط إعادة جدولة المديونيات وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل إجبارياً، ومن بينها العجز عن العمل جزئياً وكلياً أو تقاعده إجبارياً أو فقدانه وظيفته إجبارياً مثل الاستغناء عن الخدمات أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«مؤسسة التقاعد»: عودة الهاتف المجاني للعمل

«مؤسسة التقاعد»: عودة الهاتف المجاني للعمل

البنوك السعودية تكشف عن نظام جديد لتأمين الدفع الإلكتروني.. هذه مميزاته

البنوك السعودية تكشف عن نظام جديد لتأمين الدفع الإلكتروني.. هذه مميزاته

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

«البنوك السعودية» تُعيد التحذير من «حيلة خبيثة» انتشرت لسرقة الحسابات البنكية

13 نصيحة مهمة لاستخدام بطاقة الائتمان بشكل آمن أثناء السفر

13 نصيحة مهمة لاستخدام بطاقة الائتمان بشكل آمن أثناء السفر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

يا صديقي.. لقد تغيّرت!
مقالات

يا صديقي.. لقد تغيّرت!

المزيد
تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد
إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد
الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>