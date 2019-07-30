«البنوك السعودية»: جدولة المديونيات للعملاء بدون رسوم إضافية.. في هذه الحالة

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أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، طلعت حافظ إمكانية إعادة جدولة المديونيات على العملاء بناء على طلبتاهم وفي حال ثبوت تغير ظروف العملاء اختيارياً، مع إمكانية تغير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.

وكشف حافظ أن جدولة المديونيات مشروطة بتقديم المستندات المؤيدة لتغير ظروف العمل ، دون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير كلفة الأجل، فيما يستثني من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل .

وأكد أن البنوك السعودية ملتزمة بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” المتعلقة بإعادة جدولة المديونية بناءً على طلب العميل.

وتتضمن ضوابط إعادة جدولة المديونيات وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل إجبارياً، ومن بينها العجز عن العمل جزئياً وكلياً أو تقاعده إجبارياً أو فقدانه وظيفته إجبارياً مثل الاستغناء عن الخدمات أو فقدانه بعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري.