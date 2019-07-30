هروب عمالة من سوق اللحوم والخضار عند رؤية وفد «بلدي الرياض» في زيارته التفقدية

تواصل – فريق التحرير:

قام المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بزيارة تفقدية لسوق اللحوم والخضار الواقع في غرب مدينة الرياض، حيث اطلع رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي وأعضاء المجلس د.عبدالله آل طالب، وأ.عبدالله السويلم، وأ.سعود السبيعي، وأ.خليل الصوينع، وأ.نواف بن شفلوت على وضع السوق ورصدوا عددًا من الملاحظات مثل عدم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم السوق كالمواقف المخصصة لذوي الإعاقة، والمنزلقات الخاصة بالكراسي المتحركة.

ولوحظ كذلك ضعف النظافة في محلات بيع اللحوم، وعدم وجود أجهزة مكافحة الناموس داخل السوق، فيما لفت نظر الجميع هرب بعض العمالة عند رؤيتها لفريق المجلس، مما يدلل على مخالفتها لنظام الإقامة.

وفي ختام الزيارة أعد المجلس البلدي تقريرًا حول الزيارة، دون فيه الملاحظات التي سيتابعها مع الجهات المختصة في الأمانة والبلدية الفرعية.