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اكتشاف مذهل.. «رقاقة» تُمكن الصم من استعادة السمع بالكامل

اكتشاف مذهل.. «رقاقة» تُمكن الصم من استعادة السمع بالكامل
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تواصل – وكالات:

طور باحثون في جامعة غرينتش في العاصمة البريطانية لندن، جهازا يتيح للأشخاص الصم سماع الأصوات بصورة عالية الجودة ومثالية تقريباً.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، استخدم الباحثون رقاقة على شكل قوقعة اصطناعية تعمل على تفكيك الأصوات وإعادة بنائها أثناء عملية السمع، بدلا من تضخيم ضوضاء الخلفية، كما هو الحال في السماعات التقليدية.

وأوضح الباحثون الذين أجروا عددا كبيرا من التجارب على نحو 200 من الصم بنجاح، أن الجهاز «الرقاقة» يسجل طبقات متعددة من الصوت لإنشاء صوت جديد يتراوح وضوحه بين 90- 100%، تماماً مثل الصوت الذي تسمعه الأذن السليمة ما يبشر بالقضاء على الصم لدى ملايين البشر.

ويؤكد الباحثون البريطانيون أن الجهاز لا يزال بحاجة إلى المزيد من التجارب السريرية، لإثبات فاعليته بنسبة 100% قبل إجازته من السلطات الطبية، لافتين إلى أن النظام الجديد لاستعادة السمع سيكون متاحاً تجارياً في غضون 6 أعوام.

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