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190 ألف ريال غرامة مع السجن لمواطنَين نقلا حجاجاً مخالفين
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تواصل – مكة المكرمة:

أعلنت المديرية العامة للجوازات أن لجانها الإدارية الموسمية في مراكز مداخل مكة المكرمة أصدرت قرارين إداريين بحق مواطنين مخالفين لتعليمات نقل الحجاج، لقيامهما بنقل حجاجٍ غير نظاميين لعدم حصولهم على تصاريح بالحج.

وأوضحت الجوازات أن العقوبات المنفذة بحقهما تضمنت السجن والغرامة المالية والتشهير بهما، إذ عوقب المخالف جميل خضر جميل الحربي بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 150.000 ريال، فيما عوقب المخالف عبدالعزيز بن لاهوب مسلط الظفيري بالتشهير، والسجن 15 يوماً، ودفع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، ومبادرة من يرغب منهم الحج بالحصول على التصريح اللازم ووفق الإجراءات النظامية.

وأكدت بأن رجال الأمن ينفذون مهامهم بحزم على كافة المداخل المؤدية إلى مكة المكرمة لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

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