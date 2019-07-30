ضرب الأب وطعن الابن.. تفاصيل جريمة 5 شُبان في خميس مشيط

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تواصل – فريق التحرير:

تعرض عامل ورشة في خميس مشيط للضرب، فيما طُعن ابنه الذي تدخل لإنقاذه من مجموعة من الشباب اعتدوا عليه أثناء قيامه بعمله داخل الورشة، ليتم نقل الابن المصاب إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة حيث لا يزال هناك.

وفي التفاصيل تهجم مجموعة من الشباب، عددهم 5، يوم الأحد الماضي، على مسؤول الورشة ” بنجلاديشي الجنسية”، ليعتدوا عليه بالضرب قبل أن يتدخل ابنه محاولاً إنقاذ والده إلا أنه تعرض لطعنة في البطن تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وباشرت دوريات الأمن الحادثة بعد إبلاغها، ليتم نقل المصاب عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى حيث لا يزال هناك يتلقى العلاج.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط وإحضار أحد المتهمين والتحفظ على مركبته، فيما لم يتم الإعلان عن القبض على بقية المشاركين في الاعتداء ومازالت التحريات جارية لكشف ملابسات الموضوع وضبط البقية.

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