«أواصر» تُطلق حملة توعوية تُحذر من سماسرة الزواج بالخارج

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية بالخارج “أواصر” عن إصدار حملتها التوعوية الصيفية بمخاطر الزواج العشوائي غير النظامي، وذلك للحد من هذه الظاهرة السلبية والعمل على تعزيز اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع من خلال تجنب الانحرافات السلوكية والفكرية والاجتماعية التي قد يتعرض لها النشء السعودي في الخارج.

يأتي ذلك من خلال رؤية الجمعية في تجسيد ضمير المجتمع في خدمة ورعاية الأسر السعودية على أكمل وجه إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر – يحفظهم الله – وبما يتواكب مع رؤية 2030.

وترعى أواصر الأسر السعودية المشمولة برعايتها خارج المملكة من خلال وزارة الخارجية ممثلة بسفارات خادم الحرمين الشريفين حول العالم مالياً وإدارياً واجتماعياً والتي وصل عددها 1839 أسرة وعدد أفرادها 5519 فرد تتوزع في 34 دولة حول العالم.

وأكدت أواصر وهي أول جمعية متخصصة برعاية الأسر السعودية في الخارج التي صدر قرار إنشائها بأمر من المقام السامي عام 1422هـ أن حملتها التثقيفية يتزامن موعد تدشينها سنوياً مع بدء الإجازة الصيفية.

وتستهدف جميع المواطنين الذين يسافرون للخارج لغرض السياحة أو العمل ولاسيما الشباب، بهدف تنمية الوعي بمخاطر الزواج العشوائي من الخارج، وما يترتب عليه من آثار سلبية اجتماعية واقتصادية، والتعريف ببعض أشكال الممارسات السلبية لسماسرة الزواج في الخارج.