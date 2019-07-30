الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

ضرب الأب وطعن الابن.. تفاصيل جريمة 5 شُبان في خميس مشيط

ضرب الأب وطعن الابن.. تفاصيل جريمة 5 شُبان في خميس مشيط

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

بيان من المحكمة العليا عن «هلال ذي الحجة»

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

شروط صارمة لاستقبال وإسكان العاملات المنزليات.. وغرامة 5 آلاف ريال للمخالف

شروط صارمة لاستقبال وإسكان العاملات المنزليات.. وغرامة 5 آلاف ريال للمخالف
0

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت شروطاً صارمة لتسكين العاملات المنزليات، من ضمنها أن يكون السكن في نفس المدينة التي بها مكتب الاستقدام، وتوفير وسائل النقل المناسبة لهن، وسهولة الوصول إلى المبنى، وتوفير مواقف سيارات، والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني للأمن والسلامة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قررت فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال حال عدم استقبال العاملة المنزلية في المطارات أو اختفائها، مضيفة أن مكاتب الاستقدام تتفاوض مع الوزارة لخفض القيمة إلى 500 ريال.

وأبانت المصادر إن الوزارة أكدت على جميع مكاتب الاستقدام باستقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل من المطارات، مشددة على أن مسؤولية استقبالهن تقع على عاتقهم، وعليهم تسليمهن لأصحاب العمل وفق العقد المتفق عليه.

وأضافت أن الوزارة اشترطت كذلك توفير مندوبين للقادمات حديثاً وتعيين مترجم للاستقبال، وتسليم العاملة إلى صاحب العمل مباشرةً حال وجوده في نفس مدينة القدوم، وفي حال تأخر تسلم صاحب العمل للعاملة أكثر من 15 يوماً على مكتب الاستقدام إبلاغ مكتب العمل. حسب “عكاظ”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قرارات مهمة من «العمل» لحماية العاملين

قرارات مهمة من «العمل» لحماية العاملين

«العمل والتنمية» تعلن موعد تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية

«العمل والتنمية» تعلن موعد تغيير النقل بين مراكز الرعاية النهارية الأهلية

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

وزير العمل يزف بشرى سارة للمواطنين: توطين مهن تخصصية وقيادية قريباً

«العمل» توضح حقيقة توفر وظائف قيادية لإحدى الجنسيات العربية بالمملكة

«العمل» توضح حقيقة توفر وظائف قيادية لإحدى الجنسيات العربية بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تكامل الأضداد
تدوينات حرة

تكامل الأضداد

المزيد
إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد
الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>