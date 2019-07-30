شروط صارمة لاستقبال وإسكان العاملات المنزليات.. وغرامة 5 آلاف ريال للمخالف

تواصل – الرياض:

كشفت مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضعت شروطاً صارمة لتسكين العاملات المنزليات، من ضمنها أن يكون السكن في نفس المدينة التي بها مكتب الاستقدام، وتوفير وسائل النقل المناسبة لهن، وسهولة الوصول إلى المبنى، وتوفير مواقف سيارات، والالتزام بمتطلبات الدفاع المدني للأمن والسلامة.

وأوضحت المصادر أن الوزارة قررت فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال حال عدم استقبال العاملة المنزلية في المطارات أو اختفائها، مضيفة أن مكاتب الاستقدام تتفاوض مع الوزارة لخفض القيمة إلى 500 ريال.

وأبانت المصادر إن الوزارة أكدت على جميع مكاتب الاستقدام باستقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل من المطارات، مشددة على أن مسؤولية استقبالهن تقع على عاتقهم، وعليهم تسليمهن لأصحاب العمل وفق العقد المتفق عليه.

وأضافت أن الوزارة اشترطت كذلك توفير مندوبين للقادمات حديثاً وتعيين مترجم للاستقبال، وتسليم العاملة إلى صاحب العمل مباشرةً حال وجوده في نفس مدينة القدوم، وفي حال تأخر تسلم صاحب العمل للعاملة أكثر من 15 يوماً على مكتب الاستقدام إبلاغ مكتب العمل. حسب “عكاظ”.