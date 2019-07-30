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جدة.. تفاصيل الإطاحة بمقيم اختلس 25 ألف ريال من فندق شهير

جدة.. تفاصيل الإطاحة بمقيم اختلس 25 ألف ريال من فندق شهير
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تواصل – جدة:

تمكنت دوريات الأمن في محافظة جدة من القبض على مقيم من الجنسية السيرلانكية، متهم باختلاس مبلغ 25000 ريال من فندق مشهور بالمحافظة، وبعد التحقيقات معه اعترف بالسرقة وأرجع 13000 ريال من المبلغ المختلس.

وتعود التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية بشرطة جدة تلقت بلاغًا من إدارة أحد الفنادق المشهورة بالمحافظة عن فقدان مبلغ مالي تجاوز 25 ألف ريال من صندوق المحاسبة وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع الفندق شرعت بالتحقيقات مع المتهمين اعترف أحد العاملين وهو مقيم من الجنسية السيرلانكية بسرقة الصندوق وقام بإرجاع جزء من المبلغ 13 ألف ريال.

وتحفظت دوريات الأمن على الجاني وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليم الحالة إلى مركز الشرطة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.

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