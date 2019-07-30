ضبط مواطن حاول إشعال النار بأحد مساجد سكاكا (فيديو)

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أطاح أفراد مركز شرطة العزيزية، بشخص متهم بإشعال النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا، فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ ما نتج عنه تلفيات محدودة.

و صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن إشعال أحد الأشخاص النيران بسجادة مسجد بمدينة سكاكا فجر يوم السبت الموافق ٢٥/١١/١٤٤٠ هـ؛ فقد نتج عنه تلفيات محدودة.

وأوضح أن مركز شرطة العزيزية باشر الحادثة، وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بارتكابها، موضحاً أن المتهم مواطن بالعقد الرابع من العمر، وألقي القبض عليه وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.