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بالصور.. «خادم الحرمين» يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز

بالصور.. «خادم الحرمين» يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز
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تواصل – واس:

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم الإثنين، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

كما أدى الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله – رعاه الله – أبناء الفقيد كل من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن بندر بن عبدالعزيز، وأصحاب السمو الملكي الأمراء أحفاد الفقيد – رحمه الله -.

 

 

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