هذه المناطق سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أعلى درجات حرارة جرى تسجيلها اليوم (الاثنين) في مناطق المملكة كانت في الأحساء والدمام.

وقالت الأرصاد، إن المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات رصد تسجيل 45 درجة مئوية في مرصدي الأحساء والدمام، فيما سجل مرصد الخرج 44 درجة مئوية، وفي الرياض 43 درجة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، وعسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.