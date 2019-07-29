حادث مروع.. وفاة شابين انقلبت شاحنة فوق مركبتهما بجدة (صور)

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أسفر حادث ارتطام شاحنة بمركبة عن مصرع شابين بعد انقلاب الشاحنة على المركبة، مساء اليوم الاثنين، على طريق المدينة في جدة باتجاه الشمال.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر، قد تلقت بلاغاً عن وقوع حادث سير على طريق المدينة باتجاه الشمال، قبل كوبري الصالة الشمالية؛ إذ ارتطمت مركبة يستقلها مواطنان اثنان، بشاحنة، سحبتهما لمسافة تقدر بقرابة 20 متراً، قبل أن تنقلب أخيراً فوقهما وتتسبب في مصرعهما داخل المركبة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في جدة عبدالله أبوزيد أن “فرق الهلال الأحمر باشرت الحادث بفرقتي إسعاف، واتضح مصرع الشابين، فيما قُدمت الخدمة الإسعافية لقائد الشاحنة في الموقع”.