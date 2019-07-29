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بالصور.. هداف الدوري الإنجليزي يؤدي مناسك العمرة قبل عودته لفريقه

بالصور.. هداف الدوري الإنجليزي يؤدي مناسك العمرة قبل عودته لفريقه
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تواصل – مكة المكرمة:

أدى المحترف المصري في صفوف ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي في نسختيه الأخيرتين، محمد صلاح مناسك العمرة، وذلك قبل مغادرته إلى فرنسا من أجل الانتظام في تدريبات “الريدز”.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب محمد صلاح “أبو مكة” وهو بملابس الإحرام، وسط مرافقين له خلال أدائه العمرة فجر اليوم الاثنين.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر أن ينضم الدولي المصري إلى معسكر الريدز المقام في فرنسا اليوم من أجل الاستعدادات الأخيرة للفريق لبداية الموسم الجديد، بعدما تم منحه إجازة إضافية بسبب ارتباطاته الدولية هذا الصيف.

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صور.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

صور.. محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة

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