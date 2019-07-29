هندي ينتقم من «ثعبان» ويمزقه بأسنانه

تواصل – وكالات:

روى والد رجل هندي عضه ثعبان، قصة انتقام ابنه لنفسه وعض الثعبان وقتله، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف الأب بابو رام أن ابنه راج كومار الذي قطّع الثعبان بمنطقة إيتاه بولاية أوتار براديش، كان في منزله عندما دخل الثعبان المنزل وعضه.

وتابع الأب: «الثعبان عض ابنه، وفي المقابل، عض هو الثعبان وقطّعه بأسنانه ومزقه إرباً». وأسرعت الأسرة بنقل الرجل إلى المستشفى، وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة حرجة.

بينما قال الطبيب المعالج إن بي سينغ: «هذا غريب بالتأكيد… رأيت أناساً يأتون مصابين بعضة ثعبان، لكنني لم أرَ من قبل شخصاً عض ثعباناً ثم أحضره معه في كيس».