الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

مستفيد لـ«حساب المواطن»: راتبي يذهب للقروض والفواتير.. أعيدوا النظر في الدعم 

مستفيد لـ«حساب المواطن»: راتبي يذهب للقروض والفواتير.. أعيدوا النظر في الدعم 

هندي ينتقم من «ثعبان» ويمزقه بأسنانه

هندي ينتقم من «ثعبان» ويمزقه بأسنانه
0

تواصل – وكالات:

روى والد رجل هندي عضه ثعبان، قصة انتقام ابنه لنفسه وعض الثعبان وقتله، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف الأب بابو رام أن ابنه راج كومار الذي قطّع الثعبان بمنطقة إيتاه بولاية أوتار براديش، كان في منزله عندما دخل الثعبان المنزل وعضه.

وتابع الأب: «الثعبان عض ابنه، وفي المقابل، عض هو الثعبان وقطّعه بأسنانه ومزقه إرباً». وأسرعت الأسرة بنقل الرجل إلى المستشفى، وقالت وسائل إعلام محلية إنه في حالة حرجة.

بينما قال الطبيب المعالج إن بي سينغ: «هذا غريب بالتأكيد… رأيت أناساً يأتون مصابين بعضة ثعبان، لكنني لم أرَ من قبل شخصاً عض ثعباناً ثم أحضره معه في كيس».

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولادة طفلة بـ 3 رؤوس

ولادة طفلة بـ 3 رؤوس

إصابة العشرات بعد سقوط مروع لـ«لعبة ملاهي» (فيديو)

إصابة العشرات بعد سقوط مروع لـ«لعبة ملاهي» (فيديو)

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

بالصور.. ولي العهد يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء دول العشرين

الهند تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرتها إلكترونياً

الهند تتيح للسعوديين الحصول على تأشيرتها إلكترونياً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد
الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>