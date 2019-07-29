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صراصير وقوارض تحاصر مرضى «طوارئ الدرب».. والصحة تعلق (فيديو)

صراصير وقوارض تحاصر مرضى «طوارئ الدرب».. والصحة تعلق (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، انتشار الصراصير والقوارض داخل طوارئ مستشفى الدرب العام؛ ما تسبب في حالة من الاستياء بين المرضى ومرافقيهم.

وظهر خلال المقطع، قوارض وصراصير تجاور المرضى وتتنقل من حول أسرّتهم، وعلق المتحدث الرسمي باسم الصحة في جازان محمد دراج؛ على المقطع بقوله: “إنه لم ترد أيّ ملاحظات خلال الفترة الحالية لإدارة المستشفى، أو عن طريق الرقم (٩٣٧)، أو من خلال إدارة تجربة المريض بخصوص وجود حشرات أو قوارض”.

وأضاف “دراج”: أن الشركة المشغّلة للمستشفى حالياً تقوم بأعمال الرش حسبما نص عليه العقد، وتم إنذار شركة سابقة واستبعادها قبل أشهر عدة لوجود بعض القصور منها في قسم الطوارئ”.

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