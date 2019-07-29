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الطائف.. الإطاحة بمركبة تنقل «منتو وفرموزة» مع أدوات صيانة ومنظفات

الطائف.. الإطاحة بمركبة تنقل «منتو وفرموزة» مع أدوات صيانة ومنظفات
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تواصل – الطائف:

تمكن رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش الموسمية والخاصة بأعمال الحج على طريق الهدا في الطائف، من ضبط مركبة يقودها وافد تنقل أطعمة مكشوفة “المنتو” و”الفرموزة”، مخزنة بشنطة المركبة الخلفية دون التقيد بوسائل النقل النظامية والتقيد بالاشتراطات الصحية الملائمة لذلك.

وتعود التفاصيل إلى أن وافداً استغل مركبة صغيرة في نقل تلك الأطعمة المتنوعة لأحد المطاعم في مركز الهدا بالطائف؛ ومن ثم تجهيزها وإعدادها كوجبات للمستهلكين، دون معرفة مصدر تلك الأطعمة الذي باتَ مجهولاً.

وأثناء مروره بنقطة التفتيش الأمنية التي تشرف عليها شرطة الطائف ارتبك ذلك الوافد عندما طلب منه إبراز هويته، وبالتفتيش من قبل رجال الأمن عُثِر على تلك الأطعمة التي كانت بين أدوات خاصة بالمركبة ومواد تنظيف.

وقد أعد محضر بالحالة وإحالته مع المضبوطات لمركز الشرطة المعني؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أن نقاط التفتيش الأمنية الثابتة والموسمية تقوم بعملها على مدار الساعة، وتراقب كل المنافذ وصولاً للمشاعر المقدسة.

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