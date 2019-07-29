لغز اختفاء شاب منذ رمضان بجازان.. بطاقة صرافه تُستخدم رغم فقدانه

تواصل – فريق التحرير:

ناشدت أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي؛ (٢٩ سنة)، مساعدتها في البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك.

وتم العثور على سيارته متوقفة بأحد الأودية، بينما كانت بطاقة صرّافته تُستخدم بعد فقدانه، مما أثار المزيد من الشكوك حول لغز اختفائه.

يذكر أن الشاب زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وقد فُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان.

كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ حيث كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من بطاقة صرّافة المفقودة، الذي ادعى في أثناء التحقيق، بأنه وجدها ملقاة على الأرض.