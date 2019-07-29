لغز اختفاء شاب منذ رمضان بجازان.. بطاقة صرافه تُستخدم رغم فقدانه

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

انتحال صفة رجل أمن وسلب 190 ألفًا من مقيمَين.. القبض على الجناة بالرياض

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

مواطن يُفاجئ عريس ابنته بعد عقد الزواج.. طلب غريب وكرم غير محدود

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح

مستفيد لـ«حساب المواطن»: راتبي يذهب للقروض والفواتير.. أعيدوا النظر في الدعم 

مستفيد لـ«حساب المواطن»: راتبي يذهب للقروض والفواتير.. أعيدوا النظر في الدعم 

لغز اختفاء شاب منذ رمضان بجازان.. بطاقة صرافه تُستخدم رغم فقدانه

لغز اختفاء شاب منذ رمضان بجازان.. بطاقة صرافه تُستخدم رغم فقدانه
0

تواصل – فريق التحرير:

ناشدت أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي؛ (٢٩ سنة)، مساعدتها في البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك.

وتم العثور على سيارته متوقفة بأحد الأودية، بينما كانت بطاقة صرّافته تُستخدم بعد فقدانه، مما أثار المزيد من الشكوك حول لغز اختفائه.

يذكر أن الشاب زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وقد فُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان.

كما تمكنت الجهات الأمنية من ضبط أحد الأشخاص؛ حيث كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من بطاقة صرّافة المفقودة، الذي ادعى في أثناء التحقيق، بأنه وجدها ملقاة على الأرض.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الهلال الأحمر يكشف ملابسات حادث جازان المروع

الهلال الأحمر يكشف ملابسات حادث جازان المروع

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

وفاة شاب ألقى بنفسه من أعلى «الكوبري المعلق» في الرياض (فيديو)

بالصور.. أمانة جازان تكشف ملابسات واقعة انتشار «الديدان»

بالصور.. أمانة جازان تكشف ملابسات واقعة انتشار «الديدان»

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه «المدنيين» في جازان

«قوات التحالف»: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه «المدنيين» في جازان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إيران.. ليست جريمة واحدة!
مقالات

إيران.. ليست جريمة واحدة!

المزيد
الـثـقة بـالله
تدوينات حرة

الـثـقة بـالله

المزيد
الطوفان القادم 14
مقالات

الطوفان القادم 14

المزيد
مقاومة الأفكار بسيل الأعذار
مقالات

مقاومة الأفكار بسيل الأعذار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>