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الهلال الأحمر يكشف ملابسات حادث جازان المروع

الهلال الأحمر يكشف ملابسات حادث جازان المروع
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تواصل – جازان:

كشف الهلال الأحمر تفاصيل الحادث المروع، الذي شهده الطريق الرابط بين محافظة صبيا ومدينة جازان اليوم الاثنين، وتسبب في وقوع العديد من الإصابات، بسبب السرعة الجنونية لإحدى المركبات ودخولها الاتجاه المعاكس بعد أن فقد قائدها السيطرة عليها، واصطدامها بإحدى السيارات.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر في جازان بيشي الصرخي، إن غرفة العمليات، تلقت صباح اليوم الاثنين عند الساعة 10:25 بلاغاً عن وجود حادث تصادم بين سيارتين على طريق “صبيا – جازان”، وأن في موقع الحادث عدداً من الحالات، وعلى الفور تم توجيه فرقتي إسعاف.

وأضاف الصرخي، أنه عند وصولهما وُجِدت في الموقع حالة واحدة لديها إصابة متوسطة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقله إلى مستشفى صبيا العام لتلقي العلاج.

وتابع “بحسب إفادة الموجودين في موقع الحادث أن هناك ٣ حالات تم نقلها عن طريق المواطنين إلى المستشفى قبل وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث”.

يذكر أن مركبة خرجت من الاتجاه الأيمن إلى الأيسر بسرعة جنونية، واحتكت بمركبة من نوع “هايلوكس”، مما تسبب في اختلال توازن المركبة وارتطامها بعمود إنارة واندفاعها باتجاه الطريق المقابل، مما تسبب في وقوع العديد من الإصابات.

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