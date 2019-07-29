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آخر تطورات أزمة الطلاب و«التعليم المدمج».. هذا ما قالته «الجامعة الإلكترونية»

آخر تطورات أزمة الطلاب و«التعليم المدمج».. هذا ما قالته «الجامعة الإلكترونية»
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تواصل- الرياض:

قال خريجو ثلاث دفعات بالجامعة السعودية الإلكترونية، إنهم ينوون مقاضاة الجامعة بعد تغييرها اسم التصنيف في الشهادات إلى تعليم “مدمج”، مؤكدين أن ما حدث تسبب لهم بضرر كبير يهدد مستقبلهم.

من جانبها، أكدت الجامعة في بيان توضيحي، أن نمط التعليم بالجامعة منذ إنشائها هو “التعليم المدمج”، مشيرة إلى أن ما كتب “انتظامًا” على شهادات الخريجين والخريجات كان قبل تصنيف واعتماد الشهادة مؤخرًا باسم “التعليم المدمج”.

وأوضحت الجامعة أن هذا التصنيف يعكس أسلوب الدراسة في الجامعة، وأنه بالتعاون مع العديد من اللجان من وزارتي الخدمة المدنية والتعليم، تم التوصل إلى أن خريجي الجامعة السعودية الإلكترونية وفق نظام “التعليم المدمج”، يعاملون كغيرهم من الجامعات السعودية بطريقة الانتظام من حيث مجالات العمل والمرتبات الوظيفية.

إلى ذلك، رد الطلاب على بيان الجامعة مؤكدين أن تغيير تصنيف نوع التعليم الذي تلقوه من منتظم -كما في دفعات سابقة- إلى “تعليم مدمج” -كما في شهاداتهم- أضر بهم وقد يدمر مستقبلهم. حسب “مكة”.

وشددوا على أنهم انضموا للجامعة على أساس انتظام التعليم، وذلك طبقاً لتصريحات الإدارة سابقا، لافتين إلى أن بيان الجامعة الذي يساوي بين تسمية التعليم المدمج والانتظام يخالف الواقع، وأن القرار الأخير جعل من خريجيها في مستوى أقل من بقية الطلاب الحاصلين على شهادات الدراسة بالانتظام.

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