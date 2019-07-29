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الجراد في الباحة.. استمرار المكافحة بمشاركة 22 فرقة رش 

الجراد في الباحة.. استمرار المكافحة بمشاركة 22 فرقة رش 
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تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استمرار أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الباحة  خلال شهر يوليو، وذلك بهدف القضاء على هذه الآفة والحد من انتشارها.

وقالت الوزارة إنه تم تشكيل غرفة عمليات وتخصيص رقم “واتس أب” (0553398161)؛ لتلقِّي البلاغات مع بداية ظهور الآفة الصحراوية، مشيرةً إلى أنها تلقت خلال الفترة الماضية عدد ٧٧٦ بلاغاً، منها ٤٢٦ بلاغاً عن طريق “الوتس أب” و٣٥٠ بلاغاً من خلال الاتصالات الهاتفية.

وأكدت أنه تم التعامل مع الحالة من خلال ٢٢ فرقة رش، منها ١١ فرقة تابعة لوقاية المزروعات بفرع الوزارة بالباحة، و١١ فرقة مساندة من مركز مكافحة الجراد توزعت على عدد من المحافظات والمراكز التي ظهرت بها الإصابات، وهي: العقيق، القرى، المندق، المخواة، غامد الزناد، قلوة، الحجرة، بلجرشي، بني حسن.

وبينت أن فرق الاستكشاف قامت بدءاً من تاريخ تسجيل أول إصابة في ١٥ يونيو، بمسح ٣٤ ألف هكتار، ومعالجة ١٦ ألف هكتار، استُخدم فيها قرابة 5 آلاف لتر من المبيدات المناسبة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تواصل تنفيذ خطة الموسم الصيفي لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة للعام 2019م، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة، كما قام بتوفير جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

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