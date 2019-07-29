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«موانئ» تصدر ترخيصاً موحداً لأكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم

«موانئ» تصدر ترخيصاً موحداً لأكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم
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تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” ترخيصاً موحداً صالحاً للعمل في جميع الموانئ السعودية، لشركة ميرسك العربية السعودية التابعة لشركة ميرسك العالمية التي تُعتبر أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم.
يأتي ذلك استمراراً للجهود الرامية التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ، لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية، ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محلياً، بالإضافة إلى تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري.
كما تأتي هذه الخطوة بهدف توفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية في الموانئ السعودية، وجذب مزيداً من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري وخدماته اللوجستية، بما يتواكب مع طموح المملكة للتحول إلى منصة لوجستية عالمية جاذبة ومحوراً رئيسياً لربط قارات العالم الثلاث.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ سمحت من خلال تطبيق اللائحة التنظيمية لأعمال الوكالات البحرية للمستثمر الأجنبي بالاستثمار في قطاع أعمال الوكالات البحرية، ويُعتبر ترخيص شركة ميرسك العربية السعودية واحداً من عدة تراخيص لمجموعة من أكبر عشر شركات متخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.
وقد حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” نمواً لافتاً في عمليات المناولة خلال النصف الأول لعام 2019م، عبر تسجيلها زيادة في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع أكثر من 133 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.32%، كما حققت زيادة في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بواقع 3.4 ملايين حاوية بنسبة زيادة بلغت 9.22%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
وتأتي هذه الزيادات التي حققتها الموانئ السعودية في عملياتها المختلفة؛ تأكيداً عن مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها، وذلك في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها، تحقيقاً لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

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