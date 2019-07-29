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3 مراكز جديدة لتقدير حوادِث السيارات بجدة

3 مراكز جديدة لتقدير حوادِث السيارات بجدة
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تواصل – الرياض:

اعتمدت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم”، ثلاثة مراكز لتقدير حوادِث السيارات والشاحنات في محافظة جدة، ومن المقرر أن تشرع في أعمالها العام المقبل.

يأتي ذلك ضمن إطلاق الهيئة المرحلة الأولى لتشغيل مراكز تقدير حوادِث المركبات في جدة، بعد التوسع في إنشائها وتشغيلها من خلال إشراك القطاع الخاص، وذلك بعد تجربتي الرياض والدمام.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة صالح الزويد، أن المراكز التي تم اعتمادها هي: مركزان للسيارات وآخر للشاحنات الكبيرة، لافتاً إلى أن التشغيل الفعلي لها سيكون في منتصف 2020.

وبيّن الزويد أن الهيئة تهدف من خلال تخصيص تلك المراكز، إلى ضمان تطبيق المعايير والمواصفات الدولية في عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف المختلفة، من خلال نظام إلكتروني شامل مع الجهات ذات العلاقة في الحادث. بحسب “المدينة”.

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