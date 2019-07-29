بعد استضافة مدير المستشفى.. ذوو الأسرة اليمنية يستلمون الأطفال الـ3 الناجين من الحادث بمكة

تواصل – مكة المكرمة:

تسلم أهل أطفال العائلة اليمنية؛ التي تعرضت لحادث أليم أودى بحياة الأب والأم على طريق الهجرة السريع بين مكة والمدينة، الأطفال الثلاثة الذين نجوا من الحادث، من مدير مستشفى الحمنة الذي استضافهم في بيته للتخفيف عن مصابهم.

وتقدم ذوو الأطفال (بنتان ورضيع)، بالشكر والتقدير للموقف الإنساني النبيل لمدير مستشفى الحمنة التابعة للمدينة المنورة الدكتور مرزوق المطيري، مؤكدين أن تلك المواقف ليست جديدة على الشعب السعودي الكريم.

يذكر أن مدير المستشفى بادر باستضافته للأطفال الثلاثة، بعد أن نجوا بفضل الله من حادِث مروري أليم تعرضت له أسرة يمنية مكونة من أب وأم وخمسة أطفال.