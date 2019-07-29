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وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل بالرياض.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل بالرياض.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر 15 وظيفة لحملة الثانوية العامة ، وتأتي الوظائف المعلن عنها تحت المسميات التالية (كاتب، وكاتب حمية، وكاتب جناح) ، على أن يكون العمل بالمستشفى بمدينة الرياض ، وجاء الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للمستشفى”بوابة التوظيف”، وفقاً للشروط وطريقة التقديم التالية:

مسميات الوظائف:

  1. كاتب (Clerk) وظيفة واحدة:

أ. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ب. شهادة الثانوية العامة ويفضّل مع إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ت. لا يشترط وجود خبرة سابقة.

  1. كاتب حمية (Diet Clerk) وظيفة واحدة:

أ.  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ب. شهادة الثانوية العامة مع دورة تدريبية مُعتمدة في مجال الغذاء والتغذية أو ما يعادلها.

ت.  خبرة لا تقل عن سنة في مجال الغذاء والتغذية أو ما يعادلها.

  1. كاتب جناح (Ward Clerk) العدد 13 وظيفة:

أ.  أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ب.  شهادة الثانوية العامة ويفضّل مع إجادة استخدام الحاسب الآلي.

ت.  لا يشترط وجود خبرة سابقة.

ث.  إجادة اللغة العربية والإنجليزية.

ج . اجتياز اختبار المستشفى في اللغة الإنجليزية بنسبة لا تقل عن 60%.

خطوات التقديم:

  1. بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Year).
  2. ضع في محرك البحث (Keywords) مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية (Clerk).
  3. قم باختيار الوظيفة والتسجيل في الموقع.

ولمعرفة طريقة التقديم وبقية التفاصيل والشروط المطلوبة للتقديم منهنا

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