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كبس 40 ألف طن سيارات بجدة.. ونقل 9 آلاف مركبة من تشليح بريمان

كبس 40 ألف طن سيارات بجدة.. ونقل 9 آلاف مركبة من تشليح بريمان
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تواصل – جدة:

أعلنت أمانة محافظة جدة والجهات ذات العلاقة، إكمال عملية نقل تشليح حي بريمان، بكبس 40 ألف طن من السيارات ونقل 9 آلاف مركبة إلى الموقع الجديد شمال شرق جدة.

أوضح ذلك رئيس طائفة التشليح والحديد بجدة عبدالله السفري، وقال إن نقل تشليح بريمان استغرق أكثر من شهر، وجرى ضغط نحو 40 ألف طن من السيارات، ونقل 9 آلاف أخرى بواسطة 1200 شاحنة نقل، وفقاً لـ”مكة”.

وأضاف أن هناك 101 محل اكتمل تجهيزها في المقر الجديد خارج النطاق العمراني، مجهزة بالخدمات، وخُصصت للتشاليح والسكراب، مبيناً أن حجم التجارة في قطاع التشليح يقدر بـ800 مليون ريال سنوياً.

يذكر أن أمانة جدة كانت قد نفت في وقت سابق ما تردد عن تأجيل نقل تشليح بريمان إلى الموقع الجديد، ثم أعلنت لاحقاً أنها شرعت في نقل التشليح إلى موقعه الجديد.

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