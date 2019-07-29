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ماذا تفعل إذا علق هاتفك الأيفون؟.. إليك الحل

ماذا تفعل إذا علق هاتفك الأيفون؟.. إليك الحل
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تواصل – وكالات:

أورد موقع “بزنزس انسايد” عدة طرق تساعد مستخدم هواتف آيفون فعندما تتجمد شاشة آيفون – أي أنها لم تعد تستجيب عندما تلمسها، مشيراً إلى أن حل ذلك سهل.

الشحن

من الممكن لشحن آيفون لفترة قصيرة أن يعيد الحياة له مرة أخرى. ومن أجل الحصول على أفضل النتائج، قم بتوصيل هاتفك مباشرةً في محول الطاقة، ولا تشحنه لاسلكياً أو عن طريق منفذ USB في الحاسوب.

ودعه يشحن لمدة 30 دقيقة على الأقل وبعدها حاول استخدامه مرة أخرى.

إعادة التشغيل

إذا كان جهازك لا يزال لا يستجيب معك، حاول أن تعيد تشغيله عن طريق الضغط على الأزرار المناسبة بحسب إصدار آيفون الذي تستخدمه.

ولن تمسح إعادة التشغيل أي تطبيقات أو بيانات، لذلك فهي آمنة دون الحاجة إلى القيام بعمل نسخة احتياطية.

وإذا نجح الجهاز في إعادة التشغيل ولكنه علّق على شعار ابل حينها يجب عليك توصيله بحاسوب تم تثبيت iTunes عليه وجرب بعض خطوات الاستكشاف الإضافية.

ضع آيفونك على وضع الاسترداد، وطريقة ذلك تعتمد على إصدار آيفون الذي تستخدمه:

إذا كنت تستخدم آيفون 8

وما بعد ذلك، اضغط واستمر بالضغط على زر التشغيل وأحد أزرار الصوت حتى يظهر لك خيار إقفال آيفون واسحب للأسفل لإقفاله، وأثناء الضغط على زر التشغيل على آيفون قم بتوصيل الآيفون بحاسوبك عن طريق منفذ سلك USB. واستمر بالضغط حتى تظهر شاشة وضع الاسترداد.

‏آيفون بلس أو آيفون 7

اضغط واستمر بالضغط على زر التشغيل حتى يظهر لك خيار إقفال آيفون، واسحب للأسفل لإقفاله، وأثناء الضغط على زر خفض الصوت على آيفون، قم بتوصيله بالحاسوب عن طريق منفذ USB، واستمر بالضغط حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد.

‏آيفون6 أو أقدم من ذلك:

استمر بالضغط على زر التشغيل حتى يظهر لك خيار إقفال آيفون واسحب للأسفل لإقفاله، وأثناء الضغط على زر الـHome، قم بتوصيله بالحاسوب عن طريق منفذ USB. واستمر بالضغط على الزر حتى تظهر لك شاشة وضع الاسترداد.

وعندما ترى الخيار لاسترداد أو تحديث آيفون على الحاسوب، اضغط على «تحديث»، وسيقوم iTunes بتحديث هاتفك دون حذف تطبيقاتك وبياناتك.

وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة تجمّد الآيفون يجب عليك التواصل مع دعم Apple.

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