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متى تكون طباعة رخصة السير «غير ملزمة»؟.. «المرور» توضح
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طباعة رخصة السير بعد تجديدها عن طريق أبشر غير ملزمة فقط في حالة الاستمارات التي ليس عليها تاريخ انتهاء.

جاء ذلك في رد للحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور في “تويتر” على استفسار من أحد السائلين حول ضرورة طباعة رخصة السير بعد تجديد الاستمارة عن طريق أبشر . لتجيب المرور بأن رخص السير الجديدة التي ليس عليها تاريخ انتهاء ليس من الضروري طباعتها مرة أخرى، حيث تعتبر سارية وقانونية .

وجاء سؤال المواطن بالنص التالي : قمت بتجديد استمارة السيارة عن طريق أبشر هل بالضرورة طباعتها  أم غير ضروري، علماً بأن الاستمارة من النوع الجديد بدون تاريخ انتهاء؟

ليجيب المرور: مرحباً بك؛ إذا كانت رخصة السير لديك بدون تاريخ انتهاء فقط يُكتفى بتجديدها في أبشر. يسعدنا خدمتك

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