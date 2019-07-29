المستودع الخيري بـ«المزاحمية».. دعم آفاق التكافل الاجتماعي بأروع صورها

تواصل – فريق التحرير:

يتطلع المستودع الخيري بمحافظة المزاحمية لخدمة العمل الخيري في شتى المجالات، وذلك من خلال دعم وفتح آفاق التكافل الاجتماعي بأروع صورها.

ويستهدف المستودع، التجديد في وسائل الاتصال بين المستفيد والمتبرع، وكذلك سد الاحتياجات الأساسية من ملبس ومشرب ومأكل لمن اضطرهم العوز والفقر والحاجة.

ومن المشاريع النشطة التي يدعمها المستودع “السلة الغذائية، كفارات الأيمان، استقبال زكاة الفطر، استقبال لحوم الهدي والأضاحي، مشروع التدفئة، مشروع بطاقة الخير، مشروع التمور، مشروع أطعمني وأسرتي”.

وتتمثل أهم إنجازات المستودع الخيري بمحافظة المزاحمية خلال العام الماضي 2018:

1. 1247 سلة بقيمة 607326 ريالاً تقريباً.

2. 165 أمر صرف لمشروع أطعمني وأسرتي بقيمة 82500 ريال.

3. 44,768؛ كيلو من التمور بقيمة 279800 ريال.

4. 300 أسرة في مشروع التدفئة بقيمة 50112 ريالاً.

5. 300 أسرة في مشروع زكاة الفطر بقيمة 70800 ريال.

6. 300 أسرة في مشروع السلة الرمضانية بقيمة 102223.