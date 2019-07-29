تعرف على حكم استفادة الأغنياء من الضمان الاجتماعي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الشيخ سليمان الماجد، مع استفسار أحد الأشخاص بشأن حكم من يستفيد من دعم الضمان الاجتماعي وهو ليس بفقير.

ورد المالك، خلال برنامج “يستفتونك” بقوله: “إن العبرة في شروط الضمان نفسه، فلا نستطيع أن نجعل المناط في هذا الأمر هو الفقر، وإنما المناط هو نظام ولي الأمر في الأموال الطلقة التي تؤخذ من ميزانية الدولة، وتوضع في الضمان الاجتماعي، وللدولة وضع الشروط كما شاءت”.

ونصح الماجد السائل بالتوجه إلى الجهات المسؤولة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستفسار عن شروط الضمان الاجتماعي وما إذا كانت تنطبق عليه أو لا؟.

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