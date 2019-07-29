مستفيد لـ«حساب المواطن»: راتبي يذهب للقروض والفواتير.. أعيدوا النظر في الدعم 

تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية للمستفيدين عند تقدير الدعم المستحق لهم.

جاء ذلك رداً من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على أحد المواطنين، الذي طالب من البرنامج إعادة النظر في الدعم، قائلاً “أتمنى إعادة النظر في الدعم، الآن القروض العقارية على البنوك وثلاثة أرباع الرواتب تذهب لسداد قروض وإيجارات وكهرباء وبنزين”.

وأوضح برنامج حساب المواطن “أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.