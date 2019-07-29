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«حقوق الإنسان»: هذه الممارسات من مؤشرات استغلال «العمالة المنزلية»

«حقوق الإنسان»: هذه الممارسات من مؤشرات استغلال «العمالة المنزلية»
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان على أن عدم معرفة العامل أو العاملة المنزلية عنوان سكنهم أو بيانات صاحب العمل، يعتبر من مؤشرات استغلال العمالة المنزلية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أن من المؤشرات الأخرى للاستغلال احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية الخاصة بالعمالة المنزلية، أو عدم تسليمهم الأجر المتفق عليه، أو إجبارهم على القيام بأعمال تختلف جوهرياً عن عملهم الأصلي، أو تشغيلهم في أكثر من منزل، أو تأجيرهم للعمل لدى الغير.

وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن عدم توفير الطعام المناسب للعمال المنزلية، أو تعريضهم للإهانات أو التهديد أو العنف الجسدي، أو نقص وقت الراحة المخصص لهم عن تسع ساعات يومياً، يعتبر من مؤشرات الاستغلال.

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