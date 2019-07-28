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طريقة الكشف عن تصاريح الحج «المزورة» (فيديو)

طريقة الكشف عن تصاريح الحج «المزورة» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد العميد ناصر السبيعي نائب مساعد قائد الحج، أن هناك أجهزة لوحية قارئة، موجودة في جميع مراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز.

وأوضح العميد السبيعي، في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، أن هذه الأجهزة المتطورة، تقوم بقراءة شفرة التعرف الموجودة على تصاريح الحج لكشف التصاريح المزورة.

وأضاف السبيعي، أنه يتم ربط هذه الأجهزة بمركز المعلومات للتأكد من أن هذه التصاريح حقيقية وليست مزورة، ليتم التعامل مع الأشخاص الذين يحملون تصاريح مزورة حسب النظام.

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